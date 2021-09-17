В Минздраве заявили, что туроператоры не будут взимать дополнительную плату за ПЦР-тесты с белорусов, выезжающих за границу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Министерстве здравоохранения в пятницу, 17 сентября, глава ведомства Дмитрий Пиневич провел встречу со специалистами Минздрава, представителями лабораторий, которые выполняют ПЦР-тестирование, туроператорами, центрами эпидемиологии и другими. На встрече было принято решение о том, что туроператоры не будут взимать дополнительную плату за ПЦР-тесты с белорусов, выезжающих за границу. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Минздрава.

- Во время встречи было принято решение о том, что с лиц, которые выезжают за пределы Беларуси, туроператоры не будут взимать дополнительную плату за проведение ПЦР-тестирования, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав приостановил работу двух лабораторий, выполняющих ПЦР-тесты.

В ведомстве говорят, что лаборатории не устранили нарушения, о которых их предупреждали и давали время на исправление. (подробности)

Больницы уходят лечить ковид, но не все: где в Беларуси принимают коронавирусных больных.

При этом многие больницы продолжают работать в штатном режиме. (подробности)

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 сентября 2021 года: абсолютный рекорд 1979 случаев коронавируса за сутки и 12 смертей.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 сентября 2021 года. (подробности)