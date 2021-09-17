Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями

Лукашенко заявил, что Белосток и Вильнюс – это белорусские земли. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 17 сентября, принимает участие в форуме патриотических сил «Символ единства», который посвящен Дню народного единства. Он проходит в Минск-Арене. Лукашенко назвал Вильнюс и Белосток белорусскими землями. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Я хотел бы повторить то, что говорил уже не раз: соседи нам даны от бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам хватает своего. Мы даже им (вероятнее всего подразумевает Польшу и Литву – Ред.) не напоминаем сегодня, что Белосток и Вильнюс – это белорусские земли. Мы же не говорим об этом, - отметил Лукашенко.

Он добавил, что «все мы, живущие на этой земле люди, белорусский народ».

- У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех – это нерушимо, это навсегда, - подчеркнул Лукашенко.

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