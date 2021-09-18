В Роccии изобрели тест, выявляющий коронавирус в любом биоматериале

В Роccии изобрели тест, выявляющий ковид в любом биоматериале Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В России придумали тест-систему, которая может определить коронавирус в любом биоматериале человека. О разработке сообщает «МИР 24».

Тест придумали специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он выявляет вирус в плазме крови, ректальных мазках и аутопсийном материале, бронхоальвеолярном лаваже и мокроте. Обычный тест активен только в образцах со слизистой носа и ротоглотки.

В Роспотребнадзоре заявили, что новая тест-система поможет выявлять бессимптомных и малосимптомных пациентов. Кроме того, тестирование можно проводить как контрольное при сомнительных результатах первичного анализа.

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