В Роccии изобрели тест, выявляющий коронавирус в любом биоматериале

В Роccии изобрели тест, выявляющий ковид в любом биоматериале
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В России придумали тест-систему, которая может определить коронавирус в любом биоматериале человека. О разработке сообщает «МИР 24».
Тест придумали специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он выявляет вирус в плазме крови, ректальных мазках и аутопсийном материале, бронхоальвеолярном лаваже и мокроте. Обычный тест активен только в образцах со слизистой носа и ротоглотки.
В Роспотребнадзоре заявили, что новая тест-система поможет выявлять бессимптомных и малосимптомных пациентов. Кроме того, тестирование можно проводить как контрольное при сомнительных результатах первичного анализа.
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