Лукашенко поздравил оперную диву Анну Нетребко с 50-летним юбилеем Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Анну Нетребко с 50-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Президент Беларуси пожелал, чтобы творчество Анны Нетребко в будущем «дарило публике радость и хорошее настроение, а также содействовало укреплению дружбы между народами Беларуси и России».

– Благодаря природной одаренности и уникальному голосу вы заслужили признание миллионов поклонников. Блистательно исполненные вами роли на лучших театральных сценах стали частью сокровищницы мировой оперы, – говорится в поздравлении.

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