Некоторые столичные трамваи изменят маршруты до 20 сентября. Фото: БелТА

В связи с проведением аварийных работ в водопроводной сети на улице Плеханова до 5 утра 20 сентября маршруты трамваев №№ 3, 6, 7 будут изменены, об этом сообщили в «Минсктрансе».

Со стороны ул. Козлова движение организуется до разворотного кольца «Тракторный завод». Для удобства пассажиров будет курсировать временный автобусный маршрут №909 ДС «Серебрянка» – ст. «Метро «Тракторый завод» со следованием по ул. Якубова, Плеханова, Долгобродская

– Пассажиры, имеющие проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта - трамвай, могут без дополнительной оплаты ездить в автобусах временного маршрута. – уточнили в «Минсктрансе».

Такое право им предоставлено также на участках, дублирующих трамвайное движение, в автобусах маршрута № 9д, троллейбусах №№ 35, 36, 56.

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