Областные «Дажынкі» стартуют в Шумилино 18 сентября. Фото: БелТА

Областной фестиваль-ярмарка «Дажынкі-2021» стартует в городском поселке Шумилино 18 сентября, об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В городском поселке подготовились к празднику – отремонтированы и обновлены инфраструктуры, открыты новые школы, стадион, установлены скульптурные композиции и памятные знаки.

Официальное открытие фестиваля состоится в 13:00, в программе праздника предусмотрены выставки, соревнования, показательные выступления. А в завершение – вечерний концерт. Всего на площадках в Шумилино выступят около семидесяти творческих коллективов со всей области.

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