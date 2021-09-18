В Литве назвали ситуацию на границе с Беларусью «гибридной атакой». Фото: Delfi

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на границе с Беларусью происходит не миграционный кризис, а гибридная атака, устроенная для разделения Евросоюза. Об этом она рассказала в Варшаве 17 сентября во время встречи с польским премьером Матеушем Моравецким, ее слова приводит РИА Новости.

– Мы единогласно говорим не о нелегальной миграции. Мы видим гибридную атаку, направленную на разделение стран Европейского союза, – сказала Шимоните.

По ее словам, Литва будет «сотрудничать на европейском уровне, чтобы усилить границы перед гибридными атаками, чтобы объединить наши силы».

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа случаев незаконного пересечения границы нелегальными мигрантами на границе с Беларусью и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса.

По данным польской стороны, только с начала сентября 2021 года было зафиксировано более 1,7 тысячи попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси.

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