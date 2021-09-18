Мобильный оператор А1 повышает тарифы на услуги связи с 1 октября

A1 повышает цены на услуги связи. Фото: Pexels

Оператор сотовой связи A1 предупредил абонентов об изменении тарифов на услуги связи с 1 октября. Информация об этом размещена на сайте компании.

Изменения затронут как физических, так и юридических лиц и предусматривают увеличение размера стоимости вызовов для некоторых тарифных планов оператора.

Стоимость услуг связи в среднем повысится в пределах 4 %.

В компании сообщили, что планируют повысить тарифы на услуги роуминга, международные вызовы, единовременные взносы и некоторые специальные дополнительные услуги.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За год в Беларуси бензин подорожал на 16 %, в Литве – на 27,9%, а в Украине на треть: что происходит с ценой на топливо у нас и соседей

Посмотрели, как за год изменились цены на бензин в Беларуси и в других странах. А заодно посчитали, сколько литров топлива можем позволить мы и наши соседи на среднюю зарплату (подробности).

Цены на всю «молочку» разрешили повысить в Беларуси почти на 5%

Повышение цен согласовано на весь ассортимент молока, кефира, сыров, творога и масла (подробности).

В Беларуси на 5 - 15% подорожают билеты на поезда и электрички

В МАРТ объяснили, с чем связано подорожание (подробности).