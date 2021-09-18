В Смолевичском районе горел многоквартирный дом. Фото: БелТА
Пожар в многоквартирном доме произошел в поселке Октябрьский Смолевичского района в ночь с 17 на 18 сентября. Об этом сообщили в МЧС.
Как рассказали в МЧС, пожар произошел на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома, до прибытия спасателей дом самостоятельно покинули 10 человек.
– Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС провели разведку и проложили магистральную линию для тушения пожара. Через окно в квартире на первом этаже было видно, что пробивается пламя, в подъезде наблюдалось плотное задымление. Для спасения и эвакуации людей было создано две группы спасения, – рассказали в ведомстве.
Хозяином загоревшейся квартиры оказался пенсионер. Он успел выбраться из дома до прибытия спасателей, и был госпитализирован в медицинское учреждения с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Из соседних квартир с использованием масок для спасаемых работники МЧС вывели на улицу четырех человек, в том числе двух детей, по трехколенной лестнице также эвакуировали четырех человек.
В настоящее время устанавливается причина возгорания.
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