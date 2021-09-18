Белорусские спортсмены завоевали два серебра и две бронзы на Чемпионате мира по гребле

Елена Ноздрева и Надежда Макарченко. Фото: НОК Беларуси

Белоруски Елена Ноздрева и Надежда Макарченко завоевали серебряные медали на Чемпионате мира в гребле на каноэ, который в эти дни проходит в Копенгагене, 18 сентября, об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Белорусские спортсменки выступали на дистанции в 500 метров и немного уступили спортсменкам из Украины –Людмиле Лузан и Анастасии Четвериковой.

Позже 18 сентября Елена Ноздрева завоевала бронзу – также на дистанции 500 метров. А байдарочник Олег Юреня пришел третьим на дистанции 1000 м в мужских соревнованиях байдарок-одиночек.

Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли второе место и завоевали серебряную медаль на дистанции 500 м в байдарке-двойке.

Как ранее сообщили в тренерском штабе, на мировом чемпионате в Дании белорусская команда в гребле заявлена в большинстве видов программы.

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