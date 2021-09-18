В Пуховичском районе обворовали сразу два магазина за одну ночь. Фото: пресс-служба МВД

За ночь в Пуховичском районе были обворованы сразу два магазина, подозреваемые задержаны, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 сентября по одной схеме: злоумышленники выбрали торговые точки без сигнализации и проникли в них, отжав стеклопакеты.

– Первая кража была зафиксирована в Правдинском, где из продуктового магазина вынесли алкоголь и сигареты на сумму 1,6 тысяч рублей. А в Руденске неизвестные забрали сейф с выручкой около 10 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе.

Следователям удалось выявить злоумышленников с помощью записей камер наблюдения – ими оказались 33-летний житель Борисовского района и 24-летний житель Слуцкого района. До задержания они успели выбросить сейф в водоем.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере.

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