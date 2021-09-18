В Малорите нашли застреленных из пистолета мужчину и его жену. Фото: СК Беларуси
В Брестской области в Малорите обнаружили мертвыми мужчину и женщину с огнестрельными ранениями 17 сентября, об этом сообщили в Следственном комитете.
По одной из версий, 71-летний мужчина застрелил из пистолета свою 64-летнюю жену, после чего сам покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.
Зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, по которым в дальнейшем будут назначены исследования, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство при отягчающих обстоятельствах).
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Минске женщина на «Тойоте» уронила столб
Авария произошла на главном проспекте столицы (подробности).
ДТП с участием маршрутного такси произошло в Минске
В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки (подробности).
Машина сбила подростка на велосипеде в Гомельском районе
Парень получил легкие травмы, в госпитализации не нуждался (подробности).