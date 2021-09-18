В Малорите нашли застреленных из пистолета мужчину и его жену. Фото: СК Беларуси

В Брестской области в Малорите обнаружили мертвыми мужчину и женщину с огнестрельными ранениями 17 сентября, об этом сообщили в Следственном комитете.

По одной из версий, 71-летний мужчина застрелил из пистолета свою 64-летнюю жену, после чего сам покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.

Зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, по которым в дальнейшем будут назначены исследования, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство при отягчающих обстоятельствах).

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