Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 сентября 2021 года: очередной антирекорд 1986 новых случаев коронавируса и 13 смертей за сутки

Статистика по коронавирусу в Беларуси на 18 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-служба Минздрава опубликовала статистику по коронавирусу на 18 сентября. За сутки было выявлено рекордное количество новых случаев заражения – 1 986 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 514 446 человек.

Скончались от COVID-19 за все время 3 991 пациент. Выздоровели – 501 659 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 608 человек.

– Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 13 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 991 пациент, – рассказали в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что активно продолжается проведение тестов на выявление коронавируса. Всего с начала пандемии их было сделано 8 179 442. За последние сутки провели 29 846 тестов.

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