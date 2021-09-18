Минчанина арестовали на три месяца за жестокое убийство кота

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Суд Центрального района Минска принял решение арестовать на 3 месяца жителя Минска, который убил кота в июне 2021 года, об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда Беларуси.

Заседание состоялось 14 сентября. В суде обвиняемый частично признал свою вину, оправдываясь тем, что кот оставил царапины автомобиле.

– Я уже 300 или 400 евро заплатил за то, чтобы закрасить капот, — сказал мужчина.

Подсудимый также пытался убедить суд, что следователям предоставили другого мертвого кота, так как животное, брошенное им, не умерло, а убежало и скрылось между подъездами, но свидетели утверждали, что это именно тот кот.

Напомним, мужчина шел по улице Радужной в Минске и увидел кота на капоте своей машины, схватил его и бросил об асфальт. В милицию обратились очевидцы произошедшего.

Во время вскрытия было установлено, что животное скончалось от кровопотери, у кота были сломаны ребра, имелись разрывы межреберной мышечной ткани.

Выслушав все стороны, суд приговорил мужчину к аресту на срок три месяца. Приговор может быть обжалован и опротестован.

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