ДТП на МКАД: автомобиль врезался в столб и перевернулся

На МКАД столкнулись два автомобиля, в результате чего три человека попали в больницу, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в субботу утром, 18 сентября, примерно на 50-м километре Минской кольцевой автодороге.

– Водитель на автомобиле BMW не справился с управлением и совершил столкновение с Audi, который ехал в соседней полосе. От удара BMW вылетел на обочину, где совершил наезд на осветительную мачту, затем съехал в кювет и опрокинулся, – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что в результате ДТП были тяжело травмированы оба водителя и 27-летняя пассажирка BMW, все они были госпитализированы.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, спасатели и следователи. В настоящее время ГАИ проводит проверку по факту аварии, выясняет обстоятельства происшествия.

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