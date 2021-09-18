ДТП на МКАД: автомобиль врезался в столб и перевернулся
На МКАД столкнулись два автомобиля, в результате чего три человека попали в больницу, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в субботу утром, 18 сентября, примерно на 50-м километре Минской кольцевой автодороге.
– Водитель на автомобиле BMW не справился с управлением и совершил столкновение с Audi, который ехал в соседней полосе. От удара BMW вылетел на обочину, где совершил наезд на осветительную мачту, затем съехал в кювет и опрокинулся, – сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что в результате ДТП были тяжело травмированы оба водителя и 27-летняя пассажирка BMW, все они были госпитализированы.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, спасатели и следователи. В настоящее время ГАИ проводит проверку по факту аварии, выясняет обстоятельства происшествия.
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