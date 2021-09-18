Премьер Польши заявил, что в Беларуси 10 000 мигрантов, они могут наводнить Польшу и Литву

Премьер Польши: в Беларуси 10 000 мигрантов, они могут наводнить Польшу и Литву.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Беларуси находится более 10 000 мигрантов, которые могут наводнить Польшу и Литву, пишет Delfi.lt. — Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно — из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку, — сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве.

По его словам, минский режим осуществляет против Литвы и Польши «провокацию, которая была инспирирована в Москве». Также он подчеркнул важность борьбы с пропагандой белорусского режима, чтобы не допустить «эффективность политики Александра Лукашенко».

— Поэтому мы в Брюсселе говорим в унисон, в унисон говорим и в ООН, в Вашингтоне, — объяснил Моравецкий.

Напомним, накануне в Литве назвали ситуацию на границе с Беларусью «гибридной атакой».

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