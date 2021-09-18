В Молодечно мужчина отобрал у пятилетнего ребенка 2 рубля, чтобы постричься. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Трое детей (одному мальчику 5 лет, остальным детям по 9 лет) играли во дворе по улице Садовой в Молодечно. В какой-то момент ребята увидели на лавочке знакомого мужчину из соседнего подъезда и подсели нему. У самого младшего в кармане была мелочь - два рубля. Мальчик стал хвастаться перед взрослым монетой, мол, у меня есть деньги, а у тебя нет. Мужчина, будучи уже под шафе, на эмоциях выхватил из рук деньги, дал ребёнку пощёчину и, не обращая внимания на плач и крики, ушёл, сообщает Kraj.by официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.

Как оказалось, мужчина пришел в ближайшую парикмахерскую и требовал подстричь его за те самые два рубля. Работница салона сообщила в милицию о пьяном дебоше. Туда же прибежали и дети, которые просили мужчину вернуть деньги. Но тот сбежал через подсобное помещение парикмахерской, откуда выбрался на улицу через окно. На этом беготня мужчины закончилась – прохожий остановил его, забрал монету и вернул её пятилетнему владельцу.

Мужчину нашли – им оказался безработный 51-летний местный житель, который злоупотребляет алкоголем, 1,5 промилле. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» - светит до шести лет тюрьмы.

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