Лучших белорусских красавиц привезли во Дворец Независимости. Фото: БелТА.

Для участниц конкурса красоты «Мисс Беларусь 2021» и их родителей организовали экскурсию по Дворцу Независимости, пишет belta.by. Среди прочего конкурсанткам показали Музей подарков, где хранится несколько сотен различных подарков от президентов разных стран мира, дипломатов, известных личностей и спортсменов. Здесь стоят китайские вазы, наборы резных шахмат, целый арсенал холодного оружия, есть даже пистолеты и автомат.

Хранятся в музее картины, статуэтки, национальная одежда других стран, а еще – перчатка от космического скафандра. Есть и спортивный уголок с хоккейным джерси с личными автографами известных игроков, медали, сувениры, клюшка.

Интересные экспонаты хранятся не только в Музее подарков, но и разбросаны по всему Дворцу Независимости. Во дворце хранится ручка, подаренная Лукашенко в Ватикане Папой Римским Франциском. Именно ею был подписан документ об отречении предыдущего Папы Римского Бенедикта XVI.

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