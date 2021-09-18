Из-за сильного ветра оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье, 19 сентября.

Дожди и порывистый ветер, особенно ночью, ожидаются в Беларуси 19 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, пройдут дожди, ночью местами сильные. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Ночью во многих районах возможно усиление ветра - порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, днем - 6-12 выше нуля, по Гомельской области - до плюс 15 градусов.

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