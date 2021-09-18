Минздрав Беларуси собирается закупить 100 тысяч доз американской вакцины Pfizer. Фото: Миздрав Беларуси.

17 сентября в Минске прошло совещание, посвященное проблемам ПЦР-тестов для туристов. Во встрече также принял участие министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, а также представители туроператоров, лабораторий, проводящие ПЦР-тесты, центры эпидемиологии и другие.

В ходе совещания стало известно, что Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, об этом сообщает республиканский союз туристических организаций. Однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной.

Напомним, сейчас в Беларуси доступны российская вакцина «Спутник V», эта же вакцина белорусского «розлива» и китайская Sinopharm. Pfizer позволит белорусским туристам выезжать в Европу.

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