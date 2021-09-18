Утверждена программа школьного факультатива по духовности и патриотизму. Фото: sputnik.by.

Утверждена программа школьного факультатива “Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма", соответствующее постановление Министерства образования опубликовано на Национальном правовом портале.

Факультатив рассчитан на 5-классников (либо учеников 6-х классов, в зависимости от подготовленности. Занятие будет проводиться один раз в неделю, всего – 35 часов, сообщает sputnik.by.

В постановлении также приводится тематический план занятий. К примеру, одна из тем, на которую отводится два часа, звучит так: "Отечество как священное понятие. Неразделимость любви к Богу, людям, Родине". Дети будут изучать Библию (5 часов), христианские праздники и традиции.

Кто будет вести эти факультативы – в программе не указано.

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