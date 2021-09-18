В центре Минска BMW протаранил ограждение и опрокинулся. Позже у водителя выявили 2 промилле алкоголя.

18 сентября около 12: 30 38-летний водитель BMW ехал по улице Аэродромной со стороны проспекта Жукова. На перекрестке с Чкалова мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр. Автомобиль протаранил разделительное ограждение, выехал на встречку и опрокинулся, сообщает ГАИ Минска. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для обследования.

- В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что минчанин находится в состоянии алкогольного опьянения, в его организме выявлено 2 промилле алкоголя. Как пояснил сам водитель, он употребил спиртные напитки после совершения ДТП, — говорится в сообщении ГАИ. По факту произошедшего проводится проверка.

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