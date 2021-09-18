Российский певец Кай Метов попал в аварию под Минском.

- Кай Метов не выступит на концерте, автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице. Пока другой информации о случившемся нет, сообщает телеграм-канал телеканала «Гродно Плюс».

Кай Метов должен был выступить 18 сентября на площади Ленина в Гродно.

Ранее певец успел опубликовать в своем Инстаграме сторис из минского аэропорта. А около 20:00 — из ресторана недалеко от Минского моря.

Немного позже об аварии рассказали в ГАИ:

По предварительной информации, около 18:00 на 85-км автодороге М6 Минск-Гродно водитель 1977, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь в направлении Гродно, не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, после чего автомобиль оказался в кювете. Транспортное средство получило механические повреждения. Пассажир, находившийся на заднем сидении был доставлен для обследования в медучреждение.

Напомним, Кай Метов — российский автор-исполнитель и композитор. Заслуженный артист России. В 1993 году вышел дебютный альбом Position № 2 с одноименным хитом. В 2003 году написал песню «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова.

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