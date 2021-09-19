Александр Лукашенко поздравил работников лесного хозяйства с Днем работников леса

Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником.

- Наша страна славится своим природным разнообразием: полноводными реками и озерами, уникальными болотами, реликтовыми заповедными уголками, а также лесами, занимающими около 40 процентов ее территории. Сохранение и приумножение всех этих богатств – одна из ключевых задач, которые стоят сегодня перед государством, – приводит слова поздравления пресс-служба президента.

Александр Лукашенко отдельно отметил, что рациональное использование и планомерное возобновление ресурсов, создание современных деревообрабатывающих мощностей позволило лесному комплексу страны стать одним из драйверов роста экономики республики.

Помимо этого президент подчеркнул, что кропотливый труд работников лесного хозяйства и внедрение передовых технологий позволит Беларуси и в дальнейшем оставаться «прекрасной, процветающей страной с богатейшей природой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучших белорусских красавиц привезли во Дворец Независимости. Для участниц конкурса красоты «Мисс Беларусь 2021» и их родителей организовали экскурсию по Дворцу Независимости