В Орше при пожаре частного дома погибли два человека

Фото: МЧС

Около 17.30 18 сентября на пульт спасателей центра оперативного управления Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре. Огонь охватил один из частных домов по 3-му переулку Виссариона Белинского. Как сообщается на сайте Витебского областного управления МЧС, спасатели оперативно выехали на место ЧП. Выяснилось, что летний домик уже полностью охвачен открытым огнем. В ходе тушения пожара и последовательной разборки обрушившихся строительных конструкций сотрудники МЧС обнаружили тела двух неизвестных, предположительно мужчины и женщины.

В настоящее время их личности устанавливаются.

В рамках предварительной проверки и разбирательства выяснилось, что владелицей сгоревшего частного подворья является жительница Минска, пенсионерка 1958 года рождения. 63-летняя женщина на момент возгорания находилась в столице.

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