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Общество19 сентября 2021 11:52

Стало известно, кто сменит Геннадия Давыдько на посту председателя кинофестиваля «Лiстапад»

В этом году кинофорум пройдет с 20 по 26 ноября
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
Геннадий Давыдько

Геннадий Давыдько

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году минский международный кинофестиваль «Лiстапад» пройдет уже в 27-ой раз. На этот раз слоган форума сформулировали так: «Кино - симфония единства». Организатором мероприятия, как было решено в Министерстве культуры, стала киностудия «Беларусьфильм», на базе которой уже сформирована исполнительная дирекция. Как стало известно, новым председателем кинофестиваля станет знаменитый белорусский режиссер, народный артист Беларуси Александр Ефремов. Именно он сменить на этом посту Геннадия Давыдько.

Отметим также, что в этом году кинофестиваль пройдет с 20 по 26 ноября. Участие в нем подтвердили все страны СНГ, а также Грузия. Сам форум существует уже 28 лет, однако в прошлом году его решили не проводить по причине пандемии коронавируса.

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