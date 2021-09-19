«Еще на два месяца»: фигурантам «дела tut.by» продлили срок содержания под стражей

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Фигурантам «дела tut.by» продлен срок нахождения под стражей еще на два месяца, об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил соучредитель ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Кирилл Волошин.

«Фигурантам «дела ТУТ.БАЙ» продлен срок содержания под стражей еще на два месяца», - написал Волошин. И далее добавил: «одиннадцать из них четыре месяца находятся в СИЗО, трое - под домашним арестом».

Напомним, департамент финансовых расследований подозревает должностных лиц компании «ТУТ БАЙ МЕДИА» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В настоящее время ведется расследование этого уголовного дела (вот тут - по ссылке - подробности).

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