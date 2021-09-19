Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 сентября 2021 года: почти две тысячи заболевших и вновь 13 смертей

За сутки в Беларуси скончались 13 человек с диагностированным коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В своем телеграм-канале Министерство здравоохранения разместило актуальную статистику заболеваемости коронавирусом.

В Беларуси сохранятся стабильно высокий прирост количества новых случаев. При этом, если по состоянию на 18 сентября было зарегистрировано 1986 пациентов с диагностированным COVID-19, то данные на 19 сентября говорят о некотором их снижении - количество сократилось до 1982 .

Общее количество заболевших коронавирусом за все время распространения инфекции в республике составило 516 428 человек.

Уровень смертности, по данным Минздрава, в последние несколько повысился: за сутки зарегистрировано 13 летальных случаев у лиц с ранее диагностированным коронавирусом. Такое же количество умерших было сутками ранее, 18 сентября. За все время пандемии в Беларуси умерли, таким образом, 4004 человека.

Выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения 1607 пациентов по данным на 18 сентября таковых было 1608. Всего же благополучно перенесших коронавирус в Беларуси – 503 266 человек.

За сутки сделано 30 877 тестов, а за все время - 8 210 319 тестов.

Цифр, которые позволили бы судить о динамике процесса вакцинации от COVID-19 в актуальной (на 19 сентября 2021 года) статистике Минздрава не приводится.

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