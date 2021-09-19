Устали от дождя? Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в понедельник, 20 сентября

В Беларуси установилась по-осеннему прохладная и дождливая погода Фото: Виктор ПАЖИТОК

В выходные 18-го и 19-го сентября небесная не баловала белорусов: по стране шли дожди, было ветрено и прохладно. К сожалению, в первый день рабочей недели, в понедельник, 20 сентября, погода существенным образом не улучшится. Как сообщили в Белгидромете, по всей Беларуси ожидаются сильные дожди. Из-за них объявлен желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, самые сильные дожди ожидаются в восточной части республики.

В понедельник в Беларуси будет по-осеннему прохладно, столбик термометра покажет от 5 до 9 градусов выше нуля. Картину осенней погоды дополнит и северный ветер, 5-10 м/с. Еще сильнее - до 14 м/с - он прогнозируется в Витебской области.

В Минске завтра по предварительным прогнозам будет от 4 до 6 градусов тепла. Кстати, о том, когда в столице начнут включать отопление - вот тут, по ссылке

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