«Призовые - 342 тысячи долларов»: белорус Никита Бодяковский стал победителем турнира по покеру, который прошел в Лас-Вегасе

Никита Бодяковский. Фото: pokercm.com

Наш соотечественник Никита Бодяковский - признанная мировая звезда покера.

Белорус регулярно принимает участие в покерных турнирах и чаще оказывается в числе победителей.

К примеру, в 2017 году в чешском городе Розвадов состоялся турнир в рамках WSOPE, тогда занял третье место и выиграл рекордные для белоруса 1,52 миллиона евро. В этот раз Никита Бодяковский одержал победу в турнире «$25,000 No—Limit Hold’em», который проводился в рамках серии 2021 Poker Masters, проходившей с 7 по 19 сентября в США, в городе Лас-Вегас.

Участие в турнире, который длился на протяжении двух дней, приняли 38 игроков, взнос каждого - 25 тысяч долларов. В конечном счете, Никита Бодяковский одержал победу в противостоянии с одним из сильнейших соперников Сетом Дэвисом, у которого изначально был солидный перевес в фишках – 2,9 миллиона против 1,9 миллиона.

Вмешался, кроме прочего, счастливый случай: в двух критически значимых раздачах Никите Бодяковскому помогли выпадавшие на стол в самом конце «девятки».

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