Белорусская группа ЛСП удалит одну свою песню со всех площадок. Причина - суициды подростков

Фото: unsplash.com

- Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек «Номера» со всех площадок, - написал в твиттере менеджер группы ЛСП Дмитрий Магадов.

В дополнение к этому твиту Магадов поделился ссылкой на статью в Википедии об эффекте Вертера - массовой волне подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, которое описывается в популярных произведениях кинематографа, музыки или литературы.

По информации СМИ, как минимум два подростка совершили суицид под песню «Номера». 17-летняя девушка из Зеленограда совершила самоубийство в прямом эфире инстаграма. Так же известно о самоубийстве в прямом эфире 18-летнего парня из Краснодара. Соцсеть TikTok перестала показывать песню в поиске. Когда ее ищут, появляется ссылка на страницу помощи при суицидальных мыслях.

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