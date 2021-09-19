Минюст хочет ликвидировать общественное объединение, которым за все время руководили три кандидата в президенты

Верховный суд 5 октября рассмотрит иск Минюста о ликвидации республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду». Информация об этом размещена на сайте суда.

Общественное объединение, существующее под лозунгом «за мирные перемены», было зарегистрировано 15 мая 2017 года, пишет БелаПАН. До этого, с 2010-го года, существовала одноименная кампания. Тогда ее возглавил поэт Владимир Некляев, который баллотировался на выборах президента в 2010 году (по официальным данным, он получил 1,78% голосов). После выборов Некляев арестовали и обвинили в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года кандидата осудили на два года лишения свободы с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.

В мае 2015 года кампанию возглавил Андрей Дмитриев. В том году на президентских выборах от «Говори правду» участвовала Татьяна Короткевич (по официальным данным, она набрала 4,44% голосов)

В 2020 году на выборах президента баллотировался сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев и набрал, по данным ЦИК, 1,21% голосов.

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