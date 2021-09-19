Посол Ватикана призвал белорусские власти ускорить амнистию

Апостольский Нунций в Беларуси, архиепископ Анте Йозич приветствовал решение властей освободить 13 заключенных и призвал ускорить этот процесс, передает агентство Интерфакс.

- Я благодарен властям, которые решили объявить амнистию в День народного единства, освободив из мест заключения 13 человек. Этот процесс необходимо ускорить, чтобы позволить семьям воссоединиться и вернуться к работе и к своим святыням. Несомненно, это только пойдет на пользу процессу национального примирения в стране на общее благо, - сказал Йозич.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября подписал указ о помиловании, который коснулся 13 человек

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Письма отправили 603 людям»: Воскресенский подтвердил, что призывает политзаключенных попросить о помиловании.

Команда Воскресенского рассылает заключенным письма соответствующего содержания. (подробности)

Правозащитники назвали фамилии помилованных заключенных

Часть из них освободили, некотором смягчили наказание, заменив домашней "химией" (подробности)