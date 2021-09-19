Рекорды по дождям: за последние 60 часов Минск залило так сильно, будто дожди шли целый месяц

Рассказываем, в каких городах были самые сильные дожди Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

От полутора до двух месячных норм осадков выпало в некоторых районах Беларуси за последние 60 часов (с 21 часа 16 сентября до 9 часов 19 сентября), высчитал БелаПАН по данным погодного ресурса meteoinfo.by.

В рейтинге самых дождливых населенных пунктов за это время лидирует Марьина Горка - 98 мм, или 98 л воды на квадратный метр - это ровно две сентябрьские нормы.

Чуть слабее дожди шли в Слушке - 90 литров дождя на квадратный метр (176% месячной нормы), в Волковыске - 86 мм, Костюковичах - 77 мм, Столбцах - 72,8 мм.

В Минске вылилось 62 мм осадков (это на 3% больше месячной нормы). Особенно лил дождь днем 18 сентября и ночью на 17 сентября.

В областных городах дождило не так сильно: в Могилеве - 57,7 мм (105% нормы), Гродно - 50 мм (96%), Бресте - 30,2 (54%), Гомеле - 28,2 мм (49%), Витебске - 21 мм (31%).

Меньше всего осадки затронули север Витебской области. В Езерище выпало 5 мм (Это всего 6% нормы), в Верхнедвинске - 8 мм (12% нормы).

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