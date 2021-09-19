Труп женщины обнаружен на белорусско-польской границе. СК сообщает, что погибла 39-летняя гражданка Ирака

Фото: belta.by

Труп женщины обнаружили на участке белорусско-польской границы в районе Августовского канала. Позже в УСК Гродненской области сообщили, что погибла 39-летняя гражданка Ирака.

- Вблизи места на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела со стороны Республики Польша в Беларусь, - цитирует БелТА временно исполняющего обязанности начальника пограничной заставы "Усово" Евгения Омесь.

По информации агентства, рядом с погибшей женщиной находились трое детей, а также мужчина и пожилая женщина. Все они граждане Ирака.

- По словам мужа женщины, польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами вытолкнули на белорусскую сторону. Взрослые и дети были босиком. На призывы о помощи польские силовики не реагировали, - пишет БелТА.

- Женщина была обнаружена без обуви, и после первоначального осмотра тела, следствие не исключает, в том числе, версию наступления смерти от переохлаждения, - прокомментировал замначальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак.

Госпогранкомитет пригласил на место происшествия представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции, сообщили в ведомстве.

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