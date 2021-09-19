Погранслужба Польши: 19 сентября в приграничной зоне обнаружены тела трех человек

Фото: belta.by

- Сегодня, 19 сентября, в приграничной зоне с Беларусью были обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура, - сообщили в погранслужбе Польши.

Чуть ранее 19 сентября Госпогранкомитет и Следственный комитет Беларуси сообщили о том, что на белорусско-польской границе было обнаружено тело женщины - 39-летней гражданки Ирака.

- Женщина была обнаружена без обуви, и после первоначального осмотра тела, следствие не исключает, в том числе, версию наступления смерти от переохлаждения, - прокомментировал замначальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак.

В белорусском Госпогранкомитете сообщили, что на место происшествия пригласили представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции, сообщили в ведомстве.

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