Госпогранкомитет опубликовал видео предположительно с места, где умерла 39-летняя гражданка Ирака

Скриншот видео gpk.gov.by

На видео, опубликованном Госпогранкомитетом Беларуси, несколько человек - среди них есть взрослые и дети. Из-за кадра слышен плач.

- Go, go, go! - говорит мужчина лет 45-и, описывая, что случилось и показывая руками выталкивающие движения.

- Тут женщина одна умерла, - говорит другой молодой человек.

Напомним, 19 сентября Госпогранкомитет сообщил, что на участке белорусско-польской границы в районе Августовского канала обнаружен труп женщины. Позже в УСК Гродненской области рассказали, что погибла 39-летняя гражданка Ирака.

Кроме того, погранслужба Польши сообщила, что 19 сентября в приграничной зоне обнаружены тела трех человек.

