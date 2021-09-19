Вице-премьер Петришенко: "Планируем вакцинировать студентов"

Игорь Петришенко рассказал, сколько белорусов уже привились от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В интервью телеканалу ОНТ вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от ковид.

- Принят национальный план вакцинации. Подчеркиваю, что мы эту работу ведем очень точечно, предметно и настоятельно просим и рекомендуем нашим людям вакцинироваться. На данный момент более 1,8 млн наших граждан вакцинированы первым компонентом «Спутника V» и китайской вакциной «Синафарм», - отметил вице-премьер. - И 1,5 млн наших граждан вакцинированы вторым компонентом.

Петришенко считает, что этот показатель нужно увеличивать и рассказывает о планах.

- Буквально несколько недель назад мы получили вакцину «Спутник Лайт». Планируем вакцинировать наших студентов, поскольку тенденции таковы, что эта инфекция действительно по возрастным параметрам спускается все ниже и ниже. И нам надо противопоставить и защитить, в том числе, наших молодых людей и наших детей. Задача всех взрослых – помочь и самим себе, и своим детям, своим родным и близким.

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