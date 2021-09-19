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Общество19 сентября 2021 22:33

Вице-премьер Петришенко: "Планируем вакцинировать студентов"

Игорь Петришенко рассказал, сколько белорусов уже привились от коронавируса
Настасья КОРСАК
Игорь Петришенко рассказал, сколько белорусов уже привились от коронавируса

Игорь Петришенко рассказал, сколько белорусов уже привились от коронавируса

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В интервью телеканалу ОНТ вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от ковид.

- Принят национальный план вакцинации. Подчеркиваю, что мы эту работу ведем очень точечно, предметно и настоятельно просим и рекомендуем нашим людям вакцинироваться. На данный момент более 1,8 млн наших граждан вакцинированы первым компонентом «Спутника V» и китайской вакциной «Синафарм», - отметил вице-премьер. - И 1,5 млн наших граждан вакцинированы вторым компонентом.

Петришенко считает, что этот показатель нужно увеличивать и рассказывает о планах.

- Буквально несколько недель назад мы получили вакцину «Спутник Лайт». Планируем вакцинировать наших студентов, поскольку тенденции таковы, что эта инфекция действительно по возрастным параметрам спускается все ниже и ниже. И нам надо противопоставить и защитить, в том числе, наших молодых людей и наших детей. Задача всех взрослых – помочь и самим себе, и своим детям, своим родным и близким.

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