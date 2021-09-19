Вице-премьер Беларуси рассказал, что будет с ковидными надбавками для медиков

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В интервью телеканалу ОНТ вице-премьер Беларуси рассказал о том, как вакцинируются белорусы. Затронул и тему ковидных надбавок.

- Главой государства было принято решение по выплате так называемых «ковидных» надбавок или компенсационных выплат тем врачам, среднему медперсоналу и другим работникам, которые непосредственно задействованы в ликвидации воздействия этого вируса, - сказал он. - (...)У тех, кто работает в «красной зоне» с ковид-пациентами, эти надбавки сохраняются с учетом отработанного времени.

Петришенко перечислил отделения и профили, для кого сохранятся ковидные надбавки. По его словам, это инфекционные отделения, перепрофилированные отделения, которые работают с ковидом, реаниматологи, анестезиологи.

- Соответственно, и другим – в зависимости от количества отработанного времени. То есть, только конкретно за период профессионального риска. На ликвидацию этих последствий только по прошлому году где-то 562 млн мы потратили – деньги, которые были не запланированы, - назвал сумму вице-премьер. - По текущим 8 месяцам мы эту цифру на 200 млн превысили.

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