В мире зафиксировали вспышку массового заражения детей малоизвестным вирусом RSV Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четырех странах мира - Великобритании, США, Швейцарии и Японии, - зафиксировали вспышку массового заражения детей малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Он вызывает заболевание дыхательных путей. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что первые случаи заболевания младенцев и детей данным вирусом были выявлены еще в апреле 2021 года. Врачи считают, что причиной распространения RSV стали карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Самоизоляция, а также нахождение вне социума не позволили детям выработать иммунитет против ряда вирусных заболеваний. Специалисты также сделали акцент на то, что массовое распространение малоизвестного вируса RSV началось как раз после того, как были сняты ограничительные меры.

Вместе с тем, врачи говорят о том, что у большинства детей вирус RSV протекает в виде обычной простуды. Но также заостряют внимание, что RSV может вызвать осложнения в виде бронхиолита или воспаления нижних отделов легких

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