Эксперт заявила, что вакцины «Спутник V» и «Синофарм» эффективны к штамму коронавируса дельта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявила, что российская вакцина «Спутник V» и китайская «Синофарм» эффективных к штамму ковида дельта. Видео было опубликовано в телеграм-канале ATN_NEWS.

- Считается, что, если эффективность вакцины против коронавирусной инфекции составляет более 60%, то это уже создает достаточную защиту. Что касается российской вакцины «Спутник V», то ее эффективность превышает 90%. По тем данным, которые мы видим по Беларуси, ее показатели достигают 92-95%. Если говорить о китайской вакцине «Синофарм», то изготовитель указывает на то, что ее эффективность составляет около 79-80%. Стоит отметить, что данные вакцины эффективны к штамму дельта, - отметила Глинская.

Она добавила, что российская вакцина «Спутник V», по опубликованным данным, к штамму коронавируса дельта достигает 81%.

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