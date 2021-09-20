Певец Руслан Алехно назвал задачи, которые стоят перед артистами. Фото: СТВ

Певец Руслан Алехно в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ назвал задачи, которые стоят перед артистами. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства присвоил Алехно звание заслуженного артиста Беларуси.

- Любой человек творческой профессии своим вкладом в культуру страны должен показан разным странам мира, что наша культура и наша страна – одна их лучших и наикрасивейших стран в мире. Она открыта для гостей, сюда можно приезжать и творить, развиваться, и, скажу еще больше, чувствовать себя как дома. Именно это и есть смысл творческих людей, - заявил Алехно.

Певец также добавил, что «Год народного единства – это лишь доказательство того, что мы едины».

- У нас не должно быть разделения на вероисповедания или же на что-то другое. Быть этого просто не должно, ведь все мы люди. И мы как белорусы (а гимн в нас начинается со слов: «Мы, беларусы – мірныя людзі») должны в этом убедить все страны мира, - подытожил исполнитель.

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