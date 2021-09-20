«Она не могла дышать»: муж погибшей на белорусско-польской границе женщины рассказал подробности случившегося

Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины рассказал подробности случившегося. Фото: БЕЛТА

Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины гражданин Ирака Хайдар Каман Абдул Хусейн рассказал подробности случившегося. Об этом пишет БелТА со ссылкой на телеканал СТВ.

По словам мужчины, его жене было 39 лет. Вместе с детьми они бежали из Ирака для в поисках места для лучшей жизни. Семья думала найти его в Европейском союзе. Они направлялись в Германию и уже смогли дойти до ближайшей польской деревни.

- Дети и супруга устали. Они пытались согреться у костра, а также высушить одежду и обувь. Они хотели пить. Я попросил у польского жителя воды, но тот сообщил пограничникам о мигрантах. К нам в тот же момент приехали польские пограничники, - рассказал муж погибшей.

Он добавил, что его жене стало плохо и у нее были проблемы с давлением.

- Она очень устала, она медленно шла. Один из польских солдат надел перчатки. На них был металл. Он очень сильно ее толкнул, и она упала. Когда я посмотрел на жену, она была в шоке и не могла двигаться – просто открыты глаза. Она не могла дышать, - заявил мужчина.

Напомним, что в воскресенье, 19 сентября, в метре от белорусско-польской границы было обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни.

В свою очередь, польские пограничники сообщили о том, что на границе были обнаружены тела трех погибших.

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