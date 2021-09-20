Врач рассказала, когда в Беларуси начнут прививать детей от коронавируса Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, когда в Беларуси начнут прививать детей против коронавирусной инфекции. Видео было опубликовано в телеграм-канале ATN_NEWS.

- Да, действительно, ряд стран, где уже были закончены исследования вакцин в отношении детей и подростков, уже начали проводить вакцинацию. В основном речь идет о вакцинации детей с 12 лет. Как только по вакцине «Спутник V» будут завершены исследования, предполагается, что это произойдет в октябре, будет целесообразно рассмотреть вопрос о вакцинации детей в Беларуси, - сообщила Глинская.

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