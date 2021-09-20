ГАИ Минска с 20 по 24 сентября проводит мероприятия по профилактике ДТП. Вот кого это коснется

ГАИ Минска с 20 по 24 сентября проводит мероприятия по профилактике ДТП. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Госавтоинспекции Минска рассказали, что с 20 по 24 сентября будут проводится мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве отмечают, что в центре внимания сотрудников ГАИ попадут велосипедисты, пешеходы, а также водите, которые не предоставляют преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения.

- В данный период весь личный состав дорожной милиции будет патрулировать напряженные участки дорог. К аварийно опасным участкам дорог и местам массового скопления людей с учетом графиков работы предприятий и учебных заведений приблизят допнаряды ДПС. Вместе с сотрудниками ГАИ будут нести службу и иные службы милиции общественной безопасности, а также члены добровольных дружин, - прокомментировали в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что учебных заведениях и на предприятиях сотрудники милиции проведут беседы по пресечению нарушений ПДД, которые больше всего влияют на состояние аварийности.

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