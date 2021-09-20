Ученые выяснили, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые выяснили, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавирусной инфекции. Все дело в том, что совокупность перенесенного ковида и вакцинации препаратами Moderna и Pfizer дают организму человека так называемые «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов COVID-19. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на издание The Telegraph.

Ученые предположили, что подобные иммунные клетки могут противостоять даже будущим штамма ковида. Данный иммунитет, как передает издание, исследователи назвали «сверхчеловеческим» или «гибридным».

При этом ранее британским ученым удалось установить, что эффективность вакцины Pfizer со временем падает. Тем же, кто привился данным препаратом, в дальнейшем может потребоваться бустерная прививка.

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