Польские пограничники вытащили из болота восемь мигрантов. Фото: gpk.gov.by
Польские пограничники помогли выбраться из болота восьми нелегальным мигрантам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря польской пограничной охраны Анну Михальскую.
Она отметила, что данный инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября, в местности Пеньки.
- Восемь нелегальных мигрантов, среди которых было 5 мужчин и 3 три женщины, застряли в болтах у реки Супрасль. Самостоятельно они не могли выбраться из болота и были истощены, - пояснила Михальская.
Пресс-секретарь также добавила, что добраться до мигрантов было сложно. Пограничникам потребовалась помощь солдат, пожарных, сотрудников полиции и вертолета медавиации.
- В больницы было направлено семь человек. Одной женщине медицинская помощь не понадобилась, она находится под присмотром пограничников, - сказала Михальская.
Напомним, что 19 сентября на белорусско-польской границе был обнаружен труп 39-летней женщины неславянской внешности.
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