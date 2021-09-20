Иностранца приговорили к 15 годам колонии за покушение на убийство девушки. Фото: БелТА

Прокуратура Минска поддержала в суде гособвинение в отношении 25-летнего иностранца, который с целью убийства нанес ножевые ранения 22-летней девушке, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Мужчина был признан виновным в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, 11 февраля 2021 года и был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

– Свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, обвиняемый не довел до конца, поскольку был застигнут на месте преступления свидетелем, а девушка оказала активное сопротивление, – сообщили в Генпрокуратуре.

Обвиняемый нанес 37 ножевых ранений девушке за то, что она отказалась поддерживать с ним близкие отношения, в результате чего на ее шее и лице образовались обезображивающие рубцы.

Стороны обжаловали приговор суда. Суд второй инстанции пришел к заключению о необходимости не удовлетворять доводы стороны защиты, а размер моральной компенсации увеличить. Размер материальной компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с обвиняемого в пользу потерпевшей, увеличен до Br100 тыс.

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