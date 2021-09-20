Москва рассчитывает на освобождение задержанной в Беларуси Софьи Сапеги – это девушка Романа Протасевича.

Москва рассчитывает, что освободить задержанную в Беларуси россиянку Софью Сапегу удастся, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко в комментарии "РИА Новости".

- Наше посольство и консульские учреждения плотно занимаются этим вопросом. Рассчитываем на то, что нам удастся добиться освобождения. Мы внимательно следим за этим делом, постоянно посещаем ее, - пояснил Руденко.

Он добавил, что консульские сотрудники российского МИДа находятся в тесном контакте с ней и родителями Сапеги.

Напомним, Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем 23 мая, когда в Минске приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летящий из Афин в Вильнюс.

После этого Беларусь попала в авиационную изоляцию. Были отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом, Таллинном, Ларнакой, Будапештом, Белградом и Кишиневом.

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