Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич официально объявил о начале четвертой волны коронавируса

Минздрав официально заявил о приходе четвертой волны коронавируса

Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь, об этом сообщил журналистам 20 сентября министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

Пиневич отметил, что «проблема заключается в том, что эти высокие цифры повторяются изо дня в день, в том числе по показателю госпитализаций».

- Во-первых, мы ее анонсировали. Согласно течению эпидпроцесса эта волна должна была прийти, и она накладывается на классическую нашу сезонную эпидемиологическую ситуацию, характерную для Беларуси в эту пору года. К сожалению, и температурный режим не способствует. Поэтому рост заболеваемости мы фиксируем, - сказал Пиневич.

При этом министр здравоохранения подчеркнул, что «какой-либо чрезвычайщины в этом нет», но сложившаяся ситуация требует всемерного напряжения сил сферы здравоохранения, тех ресурсов, которые планировались и задействованы согласно планам Минздрава.

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